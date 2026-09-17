EQS-News: Wolftank Group kehrt im ersten Halbjahr 2026 in die Gewinnzone zurück
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EQS-News: Wolftank Group AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
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Wolftank Group kehrt im ersten Halbjahr 2026 in die Gewinnzone zurück
Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelttechnologien und emissionsfreien Infrastrukturlösungen, hat im ersten Halbjahr 2026 einen deutlichen Ergebnisanstieg erzielt. Der Umsatz stieg um 10,9% auf EUR 67,4 Mio. (H1 2025: EUR 60,8 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) drehte auf EUR 5,9 Mio., nach EUR -2,6 Mio. in der Vorjahresperiode. Die EBITDA-Marge erreichte 8,8% (H1 2025: -4,3%). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf EUR 3,5 Mio. bei einer Marge von 5,2% (H1 2025: EUR -5,1 Mio. bzw. -8,4%). Das Ergebnis vor Steuern lag bei EUR 2,5 Mio. (H1 2025: EUR -6,1 Mio.), das Ergebnis nach Steuern bei EUR 1,3 Mio. (H1 2025: EUR -5,9 Mio.).
Das Vorjahr war durch eine einmalige Belastung aus einer Rückstellung im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren in Italien geprägt, das mittlerweile durch einen Vergleich beendet wurde. Die Verbesserung im ersten Halbjahr 2026 geht jedoch über den Wegfall dieses Einmaleffekts hinaus und ist zu einem wesentlichen Teil auf die umgesetzten Effizienzmaßnahmen zurückzuführen. Das erste Quartal profitierte zusätzlich von der Schlussabrechnung eines Großprojekts in Österreich sowie von margenstarken Einsätzen im Bereich Umwelt-Notfallmanagement in Italien. Die operative Grundleistung war über beide Quartale hinweg konstant.
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Der Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr auf EUR 58,3 Mio. (H1 2025: EUR 83,7 Mio.) und folgt dem Rhythmus öffentlicher Ausschreibungen und Auftragsvergaben im projektbasierten Geschäft der Gruppe, in dem einzelne Großaufträge den Periodenvergleich stark beeinflussen. Der Auftragsbestand lag per 30. Juni 2026 bei rund EUR 118 Mio. und sichert weiterhin Visibilität für das restliche Geschäftsjahr. „Wir haben im ersten Halbjahr geliefert, was wir für 2026 angekündigt haben: die Rückkehr zu operativer Profitabilität. Die Ergebnisverbesserung kommt aus erfolgreich abgeschlossenen und abgerechneten mehrjährigen Projekten, unserer Kostendisziplin und einer effizienteren Organisation. Gleichzeitig treiben wir die Umsetzung unserer langfristigen Strategie konsequent voran“, sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.
Segmente
Im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien lag der Umsatz bei EUR 10,5 Mio. (H1 2025: EUR 15,7 Mio.). Umsatzerlöse werden im Wasserstoff-Projektgeschäft erst mit Erreichen der vertraglichen Meilensteine und der Abnahme durch den Kunden realisiert. Mehrere Wasserstofftankstellen befanden sich zum Stichtag in der Inbetriebnahme, die im ersten Halbjahr erbrachten Leistungen sind daher noch nicht im Umsatz enthalten – Bestandsveränderungen von rund EUR 9,3 Mio. brachten die Betriebsleistung des Segments jedoch auf EUR 19,8 Mio. Das EBITDA stieg auf EUR 1,9 Mio., die EBITDA-Marge bezogen auf die Betriebsleistung auf 9,5% (H1 2025: EUR -0,2 Mio., -1,2%).
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Bilanz und Cashflow
GreenLead 2030
Ausblick
In Italien bleibt die Auftragsabwicklung von öffentlichen Budgetzyklen und der Ausschreibungstätigkeit abhängig. Im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien ist nach dem Ende der PNRR-Förderphase mit einem rückläufigen Projektvolumen zu rechnen, privat und alternativ finanzierte Projekte gleichen dies nur teilweise aus. In Deutschland hat sich die Wolftank Group mit verschiedenen Projektanträgen an den Ausschreibungen der Förderschienen NOW und BayFELI beteiligt, erste Entscheidungen werden im zweiten Halbjahr 2026 erwartet.
Auf Basis dieser Entwicklungen bestätigt die Wolftank Group ihre Guidance für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz von rund EUR 135 Mio. und einer EBITDA-Marge von 6-7%. Mittelfristig strebt die Gruppe unter GreenLead 2030 einen Umsatz von EUR 250 Mio. und eine EBITDA-Marge von 12% an.
„Die Nachfrage nach dem Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in Europa verschiebt sich hin zu schweren Nutzfahrzeugen, Bussen und Flotten. Solche Projekte sind zwar stark von europäischen und nationalen Förderprogrammen und deren Fristen abhängig, aber die Wolftank Group ist als Technologie- und Infrastrukturanbieter stark positioniert“, sagt Reckla. „Für das zweite Halbjahr richten wir uns auf steigende Energiepreise und eine vorsichtigere Investitionshaltung unserer Industriekunden ein. Wir begegnen dem mit Kostendisziplin und einer selektiven Priorisierung wertschaffender Projekte. Unser Fokus bleibt auf Konsolidierung, Profitabilität und organischem Wachstum“, schließt CEO Simon Reckla.
Key Financial Highlights
*Stand 31.12.2025
Über die Wolftank Group
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17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|Leopoldstraße 2
|6020 Innsbruck
|Österreich
|Telefon:
|+43 512 345726
|E-Mail:
|investor-relations@wolftankgroup.com
|Internet:
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|EQS News ID:
|2400512
|Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA
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2400512 17.09.2026 CET/CEST
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