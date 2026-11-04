EQS-News: ZEAL steigert Neunmonatsumsatz um 22% und diversifiziert erfolgreich in neue Märkte
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EQS-News: ZEAL Network SE
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ZEAL steigert Neunmonatsumsatz um 22% und diversifiziert erfolgreich in neue Märkte
Hamburg, 04. November 2026. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte ZEAL Network SE, Deutschlands führender Online-Anbieter von Lotterieprodukten, einen Konzernumsatz von € 198,8 Millionen. Das entspricht einem Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr (2025: € 162,6 Millionen). Getragen wird das Wachstum vom Kerngeschäft der Vermittlung staatlicher Lotterien und unterstützt durch starkes Umsatzwachstum bei den Soziallotterien, im Games-Bereich sowie durch die erstmalige Konsolidierung von SevenCanyon (€ 10,5 Millionen). Das EBITDA auf Konzernebene verbesserte sich trotz einmaliger Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von SevenCanyon im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich um 9% auf € 58,7 Millionen (2025: € 54,1 Millionen).
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„Unsere Strategie, unser Geschäft zu diversifizieren, zahlt sich aus. Wir verbreitern unsere Umsatzbasis und erschließen neue Wachstumschancen. Unser Lotterie-Kerngeschäft wächst weiterhin, während unsere Soziallotterien, unser Games-Geschäft und das neu erworbene internationale Geschäft von SevenCanyon einen starken Umsatzbeitrag leisten und unsere Abhängigkeit von Jackpotzyklen weiter verringern“, sagt Dr. Stefan Tweraser, CEO der ZEAL Network SE.
„Wir haben SevenCanyon erfolgreich in die ZEAL-Gruppe integriert und damit eine wichtige Grundlage für die Diversifizierung unseres Geschäfts gelegt. Trotz eines verhaltenen Eurojackpot-Umfelds haben wir in den ersten neun Monaten 2026 mehr als eine Million Neukunden gewonnen. Dank dieser starken Entwicklung konnten wir mehr als € 300 Mio. zur Finanzierung des Gemeinwohls und gemeinnütziger Zwecke in Deutschland beitragen“, sagt Andrea Behrendt, CFO von ZEAL Network SE.
Segment Lotterie bleibt wichtigster Wachstumstreiber
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Weiterer Ausbau der Soziallotterien
Segment Games wächst zweistellig
Erstmalige Konsolidierung von SevenCanyon
Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach Konsolidierung von SevenCanyon angehoben
Die Prognose für das Konzern-EBITDA 2026 bleibt mit € 70 bis 75 Millionen unverändert. Sie setzt ein normales Jackpot-Umfeld in Deutschland voraus und berücksichtigt erwartete einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit dem Erwerb von SevenCanyon.
Über ZEAL
Pressekontakt:
04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 8090360-42
|Fax:
|+49 (0)40 822239-77
|E-Mail:
|office@zealnetwork.de
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|ISIN:
|DE000ZEAL241
|WKN:
|ZEAL24
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
|LEI Code:
|391200EIRBXU4TUMMQ46
|EQS News ID:
|2427752
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427752 04.11.2026 CET/CEST
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