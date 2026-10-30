EQS-News: Zu trockener Sommer: 2026er Ernte fällt gering aus
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EQS-News: Tonkens Agrar AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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Zu trockener Sommer: 2026er Ernte fällt gering aus
Sülzetal, den 30. Oktober 2026 – Die 2026er Getreideernte der Tonkens Agrar AG (ISIN: DE000A1EMHE0) fiel deutlich schlechter aus als im Vorjahr und zeigte sich an den einzelnen Standorten sehr heterogen. Ursächlich war die heiße und trockene Witterung im Sommer. Die anhaltende Trockenheit behinderte zudem die Kartoffelernte, welche ebenfalls witterungsbedingte Quantitäts- und Qualitätseinbußen aufweist.
Im Einzelnen erzielte der Tonkens Konzern die folgenden Erträge:
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Der Preis für Getreide liegt unter dem niedrigen Niveau des Vorjahres, hinzu kommen die schwachen Qualitäten beim Weizen. Für Teile der Rapsernte hatte der Tonkens Konzern Vorkontrakte zur preislichen Absicherung abgeschlossen und es konnten Verkaufspreis über dem Vorjahr erzielt werden. Bis dato sind wesentliche Teile der Rapsernte und rund zwei Drittel der Getreideernte verkauft.
Die 2026er Kartoffelernte fällt nicht nur in Deutschland, sondern auch in den wichtigen europäischen Anbaugebieten deutlich geringer als im Vorjahr aus (Deutschland: 10,4 Mio. Tonnen; Organisation Nordwesteuropäischer Kartoffelanbauer: 27,8 Mio. Tonnen; jeweils ca. ein Viertel weniger als in 2025). Ursächlich waren neben der Hitze und dem Wassermangel auch ein hoher Schädlingsdruck. Hinzu kommen qualitätsbedingte Einschränkungen hinsichtlich der Größe und Länge der Kartoffeln. Vor diesem Hintergrund zeigen sich die Kartoffelpreise deutlich stabiler als im Vorjahr. Derzeit werden Speisekartoffeln im Bundesmittel für 27 bis 30 EUR/dt gehandelt, zum Vorjahreszeitpunkt waren es nur 12 bis 15 EUR /dt. Im letzten Geschäftsjahr 2025/2026 (01. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) war es der Börde Vita GmbH gelungen das Absatzgeschäft mengen- und erlösseitig erfolgreich auszuweiten. Geplant ist für das aktuelle Geschäftsjahr, dass starke Vorjahresniveau mindestens zu halten. Aufgrund der eigenen enttäuschenden Kartoffelernte muss jedoch zusätzliche Rohware für die Verarbeitung eingekauft werden. Fraglich ist, zu welchen Preisen dies gelingen wird und welche Preise bei den Abnehmern durchgesetzt werden können.
Die Stimmung auf dem Milchmarkt hat sich zuletzt leicht verbessert. Im August 2026 wurden im bundesweiten Mittel 40,1 ct/kg ausgezahlt, im September 2026 haben fast alle Molkereien ihre Auszahlungspreise erneut um bis zu 3 ct/kg angehoben. Ein Jahr zuvor war mit 53,5 ct/kg bundesweit ein Jahreshöchststand erreicht worden, worauf in den Folgemonaten ein deutlicher Preisrückgang eingesetzt hatte. Dem Tonkens Konzern wurde zuletzt für den Monat September 2026 ein Milchpreis von 42,3 ct/kg ausgezahlt. Das sind rund 19 % weniger als zum Vorjahreszeitpunkt.
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Saisonal üblich werden die Felder für die kommende Ernte vorbereitet. Die Aussaat verläuft planmäßig, vereinzelt gibt es witterungsbedingte Unterbrechungen. Auch die Abschlussarbeiten für das am 30. Juni 2026 geendete Geschäftsjahr 2025/2026 laufen. Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 sowie der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026/2027 werden wie üblich Ende November 2026 mit den geprüften und festgestellten Abschlüssen veröffentlicht.
Anstehende Termine:
Weitere Informationen:
30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Tonkens Agrar AG
|Welsleber Straße 1
|39171 Sülzetal
|Deutschland
|Telefon:
|039205 417410
|E-Mail:
|mail@tonkens-agrar.de
|Internet:
|www.tonkens-agrar.de
|ISIN:
|DE000A1EMHE0
|WKN:
|A1EMHE
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900FNWXR2YEUAUM25
|EQS News ID:
|2425522
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2425522 30.10.2026 CET/CEST
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