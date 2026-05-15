EQS-News: Zum 25-jährigen Börsenjubiläum: init jagt weiter von Rekord zu Rekord

EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Zum 25-jährigen Börsenjubiläum: init jagt weiter von Rekord zu Rekord



21.05.2026 / 17:17 CET/CEST

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Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen wächst als Technologiepartner in neue Dimension

Umsatz, Auftragsvolumen und Aktienkurs auf Allzeithoch

Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,90 Euro

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) jagt in ihrem 25. Börsenjahr weiter von Rekord zu Rekord. Wie der Vorstand den Aktionären und Aktionärinnen bei der heutigen Hauptversammlung in Karlsruhe berichten konnte, steuert der Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen auf neue Höchstwerte beim Umsatz, beim Ertrag und im Auftragseingang zu. Ende April gelang einer der größten Ausschreibungsgewinne der Firmengeschichte mit einem Volumen von rund 380 Millionen Euro. Damit erhöhte sich das aktuell bereits kontrahierte Auftragsvolumen (bis 2036) auf über 1,3 Milliarden Euro. In der Folge notierte auch der Kurs der init Aktie auf einem neuen Höchststand und hat sich seit dem Börsengang damit mehr als verzehnfacht.

„Wir haben uns weltweit als innovativer Technologielieferant und Servicepartner für Verkehrsbetriebe etabliert und erreichen dabei eine neue Größenordnung. Neben dem jüngsten Auftrag von Transport for New South Wales in Sydney, der größten Metropole Ozeaniens, haben wir auch im Geschäftsjahr 2025 weitere bedeutende Aufträge in Baden-Württemberg, Grenoble, Helsinki und Luxemburg erhalten. Rechtzeitig vor der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft gingen zudem unsere Ticketingsysteme an den Spielorten Atlanta und Houston erfolgreich in Betrieb. Mit diesen Megaprojekten schaffen wir eine starke Grundlage, um auch 2026 und darüber hinaus überdurchschnittlich zu wachsen“, zeigte sich init Gründer und Vorstandsvorsitzender Dr. Gottfried Greschner zuversichtlich.

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1.000 Prozent Kurssteigerung – init schlägt in 25 Jahren Dax und SDAX

Für das laufende Geschäftsjahr bedeutet dies ein Plus bei den Erlösen von 15 bis 25 Prozent auf 380 bis 410 Millionen Euro (2025: 330 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) sollte dementsprechend auf 38 bis 42 Mio. Euro zulegen (2025; 32,5 Mio. Euro) und damit wieder die 10-Prozent-Zielmarge erreichen. „Wir sehen weiteres Margenpotenzial aufgrund von Produktivitätssteigerungen und Skalenerträgen“, kündigte Finanzvorstand Dr. Marco Ferber an.

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden 25-jährigen Börsenjubiläums blickte init Gründer Greschner auf die Entwicklung des Unternehmens seit dem Börsengang am 24. Juli 2001 zurück. In dieser Zeit hat sich der Umsatz des init Konzerns von 31 Mio. Euro (in 2001) mehr als verzehnfacht. Das EBIT wuchs von 4 auf rund 33 Mio. Euro (in 2025), die Zahl der Mitarbeitenden von 200 auf über 1.500. Für die Aktionäre und Aktionärinnen aber am wichtigsten: Sie profitierten von einer Kurssteigerung auf mehr als 1.000 Prozent – vom Ausgabekurs von 5,10 Euro auf ein Allzeithoch von 54,30 Euro Anfang Mai 2026. „Damit hat die init Aktie den DAX und auch den SDAX, dem sie seit März 2026 angehört, deutlich outperformt“, konnte Greschner befriedigt feststellen. Darüber hinaus wurden mittlerweile fast 100 Millionen Euro an Dividende ausgeschüttet.

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Die anwesenden Aktionäre und Aktionärinnen zollten dieser Entwicklung höchsten Respekt und entlasteten den Vorstand mit 99,01 Prozent. Sie billigten auch mit einer Zustimmung von 99,97 Prozent den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Dies bedeutet eine Ausschüttung von 0,90 Euro (Vorjahr: 0,80 Euro) je dividendenberechtigter Stückaktie.

Bei den Neuwahlen zum Aufsichtsrat wurden Dipl.-Ing. Andreas Thun, Prof. Michaela Dickgießer, Dipl.-Ing. (FH), M.A. Christina Greschner sowie Dr. Johannes Haupt in dieser Funktion bestätigt. Dipl.-Ing. Ulrich Sieg, der bisherige stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der init SE, schied mit Ablauf der Hauptversammlung auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus. Im Namen des Vorstands und des Aufsichtsrats dankte der Aufsichtsratsvorsitzende ihm für sein langjähriges, engagiertes und kompetentes Wirken zum Wohl des Unternehmens und der Aktionäre und Aktionärinnen.

KI treibt Wachstum

Für die Zukunft setzt init weiter auf Innovation, wobei Künstliche Intelligenz (KI) die Schlüsseltechnologie ist. So ermöglichen es Assistenzsysteme in der Leitstelle eines Verkehrsbetriebs, durch unterstütztes „Issue Management“, in Zukunft die Auswirkungen von Störungen und damit die Pünktlichkeit deutlich zu steigern. Zugleich verbessern sich der Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste aufgrund von zuverlässigeren Abfahrtszeitprognosen, die Identifikation und Übermittlung freier Sitzplätze in Echtzeit sowie die Echtzeiterkennung von Objekten und insbesondere Gefahrensituationen durch KI-basierte Bildverarbeitung. Diese ermöglicht es auch, mithilfe von Origin-Destination-Analysen Kapazitäten bedarfsgerechter zu planen. init verfügt hier aufgrund seiner Erfahrung und des Datenschatzes aus über 40 Jahren und mehr als 1.400 internationalen Projekten über eine Technologieführerschaft.

Trotz der geopolitischen Verwerfungen sieht der Vorstand derzeit keine Disruptionen sowie keine erheblichen Versorgungs- oder Nachfrageprobleme im Markt. Als international führender Anbieter integrierter Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen profitiert der Konzern weiterhin von nachhaltigen Wachstumstreibern wie Digitalisierung , Elektromobilität, autonomem Fahren, Smart Ticketing und dem zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz. Entsprechend zuversichtlich blickt der Vorstand auf die weitere Geschäftsentwicklung und sieht gute Voraussetzungen dafür, die Rekordentwicklung auch nach dem Jubiläumsjahr fortzusetzen. Zusätzliche Wachstumsimpulse ergeben sich aus dem bereits kontrahierten Auftragsvolumen.

Kontakt:Mitteilende Person:Simone FritzInvestor Relationsir@initse.com