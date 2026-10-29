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EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026

EQS-News: Sirma Group JSC / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026

29.10.2026 / 20:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Sirma Group Holding JSC hat ihren Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 veröffentlicht. Dieser ist auf der Website des Unternehmens in englischer Sprache abrufbar: Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 (auf Englisch).

29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group JSC
135 Tsarigradsko shose blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Telefon: +35929768310
E-Mail: ir@sirma.com
Internet: https://investors.sirma.com/en
ISIN: BG1100032140
WKN: A142WT
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); London
LEI Code: 8945007AD80FTJTEGH37
EQS News ID: 2424960

 
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2424960  29.10.2026 CET/CEST

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