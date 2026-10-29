EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026

29.10.26 20:13 Uhr

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EQS-News: Sirma Group JSC / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 29.10.2026 / 20:13 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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