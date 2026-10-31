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EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
5.91 EUR -0.09 EUR -1.50 %
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EQS Total Voting Rights Announcement: ADTRAN Holdings, Inc. / Total Voting Rights Announcement
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

31.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
X Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG) 31.10.2026
  Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG)

3. New total number of voting rights:
81.495.825
number of multiple voting rights thereof: 0


31.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com
LEI Code: 549300VV36J86CRRWF77

 
End of News EQS News Service
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2425924  31.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
26.02.26 ADTRAN Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Buy Warburg Research
28.02.24 ADTRAN Buy Warburg Research

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