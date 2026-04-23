EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ADTRAN Holdings, Inc.
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2319714 30.04.2026 CET/CEST
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|Hebel
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|Emittent
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