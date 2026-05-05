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EQS-NVR: AGROB Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

30.06.26 16:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AGROB AG
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EQS Total Voting Rights Announcement: AGROB Immobilien AG / Total Voting Rights Announcement
AGROB Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

30.06.2026 / 16:33 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 30 Jun 2026

3. New total number of voting rights:
16.198.000
number of multiple voting rights thereof: 0


30.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Germany
Internet: www.agrob-ag.de

 
End of News EQS News Service

2357170  30.06.2026 CET/CEST

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