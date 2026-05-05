EQS-NVR: AGROB Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: AGROB Immobilien AG / Total Voting Rights Announcement AGROB Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 30.06.2026 / 16:33 CET/CEST Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AGROB

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AGROB

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung