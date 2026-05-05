DAX24.956 +1,3%Est506.317 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6000 -2,7%Nas26.089 +1,0%Bitcoin50.952 -3,2%Euro1,1424 ±-0,0%Öl73,10 +0,8%Gold4.028 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, TUI, Mercedes-Benz, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Personalbeben bei SAP: CEO übernimmt Schlüsselbereiche selbst - Aktie kann Talfahrt nicht stoppen Personalbeben bei SAP: CEO übernimmt Schlüsselbereiche selbst - Aktie kann Talfahrt nicht stoppen
Siemens Energy-Aktie klettert an DAX-Spitze: Positive Geschäftssignale treiben an Siemens Energy-Aktie klettert an DAX-Spitze: Positive Geschäftssignale treiben an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-NVR: AGROB Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.06.26 16:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AGROB AG
26,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: AGROB Immobilien AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
AGROB Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.06.2026 / 16:33 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 30.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
16.198.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Deutschland
Internet: www.agrob-ag.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2357170  30.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu AGROB AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu AGROB AG

DatumRatingAnalyst
07.06.2022AGROB HaltenGBC
18.01.2022AGROB KaufenGBC
27.05.2021AGROB KaufenGBC
17.12.2020AGROB KaufenGBC
14.05.2020AGROB KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
18.01.2022AGROB KaufenGBC
27.05.2021AGROB KaufenGBC
17.12.2020AGROB KaufenGBC
14.05.2020AGROB KaufenGBC
04.02.2020AGROB KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
07.06.2022AGROB HaltenGBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AGROB AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen