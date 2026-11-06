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EQS-NVR: Allianz SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Allianz SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Allianz SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

06.11.2026 / 17:43 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 04.11.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
374170936
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet: www.allianz.com
LEI Code: 529900K9B0N5BT694847

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2430116  06.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Allianz Underweight Barclays Capital
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.

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