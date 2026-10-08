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EQS-NVR: Branicks Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: BRANICKS Group AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Branicks Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

08.10.2026 / 14:29 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 08.10.2026
  Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
83593723
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.branicks.com
LEI Code: 52990044JL2ZPWONU738

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2412702  08.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
21.09.23 DIC Asset Reduce Baader Bank
04.08.23 DIC Asset Kaufen SRC Research GmbH
03.08.23 DIC Asset Reduce Baader Bank
14.07.23 DIC Asset Buy Warburg Research
11.07.23 DIC Asset Halten DZ BANK

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