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EQS-NVR: Brockhaus Technologies AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brockhaus Technologies
16.65 EUR -0.10 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen

EQS Total Voting Rights Announcement: Brockhaus Technologies AG / Total Voting Rights Announcement
Brockhaus Technologies AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

21.10.2026 / 10:01 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 19 Oct 2026

3. New total number of voting rights:
6.855.666
number of multiple voting rights thereof: 0


21.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Germany
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97

 
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2419482  21.10.2026 CET/CEST

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