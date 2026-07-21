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EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

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EQS Total Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE / Total Voting Rights Announcement
Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

22.07.2026 / 17:03 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 22 Jul 2026

3. New total number of voting rights:
306492017
number of multiple voting rights thereof: 0


22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Germany
Internet: www.deliveryhero.com
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78

 
End of News EQS News Service
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2370104  22.07.2026 CET/CEST

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Delivery Hero Buy UBS AG