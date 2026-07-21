EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
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EQS Total Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE
/ Total Voting Rights Announcement
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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|End of News
|EQS News Service
|
2370104 22.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Delivery Hero Aktie News
Delivery Hero Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG