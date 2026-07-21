EQS-NVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2370104 22.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Delivery Hero Aktie News
Delivery Hero Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG