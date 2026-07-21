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EQS-NVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.07.2026 / 17:03 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 22.07.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
306492017
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78

 
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2370104  22.07.2026 CET/CEST

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Delivery Hero Buy UBS AG