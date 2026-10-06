EQS-NVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2411252 06.10.2026 CET/CEST
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