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EQS-NVR: Deutsche Telekom AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

21.04.26 20:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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EQS Total Voting Rights Announcement: Deutsche Telekom AG / Total Voting Rights Announcement
Deutsche Telekom AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

21.04.2026 / 20:00 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 21 Apr 2026

3. New total number of voting rights:
4849778057
number of multiple voting rights thereof: 0


21.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Germany
Internet: www.telekom.com

 
End of News EQS News Service

2310014  21.04.2026 CET/CEST

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16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
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19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
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16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
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18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
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26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
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30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

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