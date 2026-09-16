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EQS-NVR: DEUTZ AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
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EQS Total Voting Rights Announcement: DEUTZ AG / Total Voting Rights Announcement
DEUTZ AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

16.09.2026 / 18:59 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)  
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 16 Sep 2026

3. New total number of voting rights:
167,901,915
number of multiple voting rights thereof: 0

16.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Germany
Internet: www.deutz.com
LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

 
End of News EQS News Service
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2400520  16.09.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research

Information

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