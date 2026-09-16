EQS-NVR: DEUTZ AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
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EQS Total Voting Rights Announcement: DEUTZ AG
/ Total Voting Rights Announcement
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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
16.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Germany
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|End of News
|EQS News Service
|
2400520 16.09.2026 CET/CEST
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research