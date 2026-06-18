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EQS-NVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

22.06.26 20:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
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EQS Total Voting Rights Announcement: HUGO BOSS AG / Total Voting Rights Announcement
HUGO BOSS AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

22.06.2026 / 20:12 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 22 Jun 2026

3. New total number of voting rights:
69.016.167
number of multiple voting rights thereof: 0


22.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Germany
Internet: www.hugoboss.com

 
End of News EQS News Service

2351426  22.06.2026 CET/CEST

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08.12.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
05.12.2025HUGO BOSS KaufenDZ BANK
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10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
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