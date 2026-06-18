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EQS-NVR: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.06.26 20:12 Uhr
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
HUGO BOSS AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.06.2026 / 20:12 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 22.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
69.016.167
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet: www.hugoboss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351426  22.06.2026 CET/CEST

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