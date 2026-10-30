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EQS-NVR: Lenzing AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
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Lenzing AG
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Lenzing AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Lenzing AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.10.2026 / 13:20 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Lenzing Aktiengesellschaft gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die
Kapitalerhöhung vom 01. Oktober 2026 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Oktober 2026 auf insgesamt
73.374.542 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 76.204.702,90 beträgt. Die Veränderung der
Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 22. Oktober 2026 wirksam.

30.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

 
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2425710  30.10.2026 CET/CEST

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09.11.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
11.05.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
23.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG
21.03.12 Lenzing overweight Morgan Stanley
09.03.12 Lenzing kaufen Erste Bank AG

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