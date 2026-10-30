EQS-NVR: Lenzing AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Lenzing AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Lenzing AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.10.2026 / 13:20 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Werbung Die Lenzing Aktiengesellschaft gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die

Kapitalerhöhung vom 01. Oktober 2026 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Oktober 2026 auf insgesamt

73.374.542 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 76.204.702,90 beträgt. Die Veränderung der

Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 22. Oktober 2026 wirksam.

30.10.2026 CET/CEST

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