EQS-NVR: Mutares SE & Co. KGaA: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
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EQS Total Voting Rights Announcement: Mutares SE & Co. KGaA
/ Total Voting Rights Announcement
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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
24.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 Munich
|Germany
|Internet:
|www.mutares.de
|End of News
|EQS News Service
|
2314654 24.04.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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