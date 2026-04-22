EQS-NVR: Mutares SE & Co. KGaA: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Mutares SE & Co. KGaA / Total Voting Rights Announcement Mutares SE & Co. KGaA: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 24.04.2026 / 18:00 CET/CEST Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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