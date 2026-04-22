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EQS-NVR: Mutares SE & Co. KGaA: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

24.04.26 18:00 Uhr
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Mutares
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EQS Total Voting Rights Announcement: Mutares SE & Co. KGaA / Total Voting Rights Announcement
Mutares SE & Co. KGaA: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

24.04.2026 / 18:00 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 Munich
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 23 Apr 2026

3. New total number of voting rights:
25.617.907
number of multiple voting rights thereof: 0


24.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 Munich
Germany
Internet: www.mutares.de

 
End of News EQS News Service

2314654  24.04.2026 CET/CEST

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