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EQS-NVR: OHB SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.06.26 19:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: OHB SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
OHB SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.06.2026 / 19:03 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 24.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
20.820.293
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet: www.ohb.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2354352  25.06.2026 CET/CEST

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