EQS-NVR: Readcrest Capital AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
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EQS Total Voting Rights Announcement: Readcrest Capital AG
/ Total Voting Rights Announcement
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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
31.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Readcrest Capital AG
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.readcrest.com
|LEI Code:
|8945004D7BZ2T9FUK105
|End of News
|EQS News Service
|
2373956 31.07.2026 CET/CEST
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Aktuelle Readcrest Capital Aktie News
Readcrest Capital Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.06
|Business Media China weiteres Potenzial
|Prior Börse
|21.11.05
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|Independent Research
|19.10.05
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|07.10.05
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