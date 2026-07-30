DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.354 +0,2%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,50 +2,4%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.726 -0,8%Euro 1,1515 -0,1%Öl 88,0 -1,2%Gold 4.077 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-NVR: Readcrest Capital AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Werte in diesem Artikel
Aktien
Readcrest Capital AG
1.46 EUR 0.06 EUR 4.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS Total Voting Rights Announcement: Readcrest Capital AG / Total Voting Rights Announcement
Readcrest Capital AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

31.07.2026 / 08:25 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Readcrest Capital AG
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
X Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG) 27.07.2026
  Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG)

3. New total number of voting rights:
46.902.379
number of multiple voting rights thereof: 0


31.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Readcrest Capital AG
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Germany
Internet: www.readcrest.com
LEI Code: 8945004D7BZ2T9FUK105

 
End of News EQS News Service
Werbung

2373956  31.07.2026 CET/CEST

Aktuelle Readcrest Capital Aktie News

DatumMeistgelesen
EQS GroupEQS-NVR: Readcrest Capital AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS GroupEQS-PVR: Readcrest Capital AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS GroupEQS-PVR: Readcrest Capital AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Werbung - Readcrest Capital-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
EQS GroupEQS-DD: Readcrest Capital AG: Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH, Erwerb von 7.516.666 Aktien durch Pflichtwandlung von Wandelschuldverschreibungen zum Wandlungspreis von EUR 1,20
EQS GroupEQS-News: Readcrest Capital AG startet drittes Geschäftsfeld: Industrieimmobilien
Werbung

Readcrest Capital Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Readcrest Capital nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.09.06 Business Media China weiteres Potenzial Prior Börse
21.11.05 Business Media China kaufen Independent Research
19.10.05 Business Media China kaufen Independent Research
07.10.05 Business Media China kaufen Independent Research
06.09.05 Business Media China kaufen Independent Research