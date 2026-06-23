EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vonovia SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Deutschland
|Internet:
|www.vonovia.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2356872 30.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.06.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.2026
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.2026
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.2026
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2026
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|31.03.2026
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2026
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
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