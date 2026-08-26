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EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

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EQS Total Voting Rights Announcement: Zalando SE / Total Voting Rights Announcement
Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

31.08.2026 / 13:53 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
X Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG) 31.08.2026
  Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG)

3. New total number of voting rights:
250,250,213
number of multiple voting rights thereof: 0


31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Germany
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86

 
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2390976  31.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG

Information

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