EQS-NVR: Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Zalando SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390976 31.08.2026 CET/CEST
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Zalando Analysen
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|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG