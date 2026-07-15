EQS-PVR: adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
|
EQS Voting Rights Announcement: adidas AG
Werbung
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
16.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|End of News
|EQS News Service
|
2366220 16.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle adidas Aktie News
adidas Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.