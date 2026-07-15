DAX 24.915 -0,3%ESt50 6.284 +0,3%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,36 -0,9%Nas 26.021 -0,9%Bitcoin 56.361 -0,2%Euro 1,1436 -0,3%Öl 84,5 -0,6%Gold 3.990 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-PVR: adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
182.05 EUR -1.55 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS Voting Rights Announcement: adidas AG
adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

16.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
14 Jul 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.04 % 180,000,000
Previous publication 0.81 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
5,327,959 138,812 2.96 % 0.08 %


16.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

 
End of News EQS News Service
Werbung

2366220  16.07.2026 CET/CEST

Aktuelle adidas Aktie News

Werbung

adidas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.07.26 adidas Kaufen DZ BANK
02.07.26 adidas Buy UBS AG
02.07.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.