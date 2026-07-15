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EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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EQS Stimmrechtsmitteilung: adidas AG
adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

16.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
14.07.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 3,04 % 180.000.000
Letzte Veröffentlichung 0,81 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
5.327.959 138.812 2,96 % 0,08 %


16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2366220  16.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
02.07.26 adidas Kaufen DZ BANK
02.07.26 adidas Buy UBS AG
02.07.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.