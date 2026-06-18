EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
|
EQS Voting Rights Announcement: ADTRAN Holdings, Inc.
Werbung
Werbung
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
23.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|United States
|Internet:
|www.adtran.com
|End of News
|EQS News Service
|
2352114 23.06.2026 CET/CEST
Übrigens: ADTRAN und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ADTRAN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ADTRAN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2026
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.11.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|07.08.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.05.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|28.02.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2026
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.11.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|07.08.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.05.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|28.02.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ADTRAN Holdings Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen