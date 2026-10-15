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EQS-PVR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
AGRANA
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EQS Stimmrechtsmitteilung: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

15.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Wien,  15.10.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

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1. Emittent: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person
Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

Vorname Name/Nachname Sitz Staat
  RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Wien Österreich
  „LAREDO' Beteiligungs GmbH Wien Österreich
  „ALMARA' Holding GmbH Wien Österreich
  LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft Wien Österreich
  Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H. Wien Österreich
  Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Wien Österreich
  Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG Ochsenfurt Deutschland
  Südzucker AG Mannheim Deutschland
  AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG Wien Österreich

 

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 15.10.2026

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6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
78,34 %		  
1,28 %		  
79,62 %		  
62 488 976
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
78,34 %		  
1,28 %		  
79,62 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT000AGRANA3   48 955 088   78,34 %
Subsumme A 48 955 088 78,34 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Call-Option n.a. ab 23.08.2017 800 000 1,28 %
    Subsumme B.1 800 000 1,28 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H.        
2 RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG 1 0,24 %   0,24 %
3 „LAREDO' Beteiligungs GmbH 2      
4 LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft 3      
5 Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H. 4      
6 „ALMARA' Holding GmbH 2      
7 Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 5,6      
8 Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG        
9 Südzucker AG 8 2,74 %   2,74 %
10 AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG 9 78,34 % 1,28 % 79,62 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

1. Am 6.8.2026 haben RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. (RHO) und RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (RLB NÖ-W) einen Spaltungs- und Übernahmevertrag zur Übertragung ua der Beteiligungen der RHO auf RLB NÖ-W gem §21 GenSpaltG abgeschlossen. Am 15.10.2026 ist die Firmenbucheintragung erfolgt und die Abspaltung wirksam geworden. Damit hat RLB NÖ-W die direkt von RHO gehaltenen Aktien der AGRANA und die Beteiligungen der RHO an 'ALMARA' Holding GmbH (ALMARA) und 'LAREDO' Beteiligungs GmbH (LAREDO) erworben und Parteistellung im Syndikatsvertrag (Punkt 10.6.) anstelle von RHO erlangt.

 

2. Dadurch hält RLB NÖ-W unmittelbar/mittelbar insgesamt 49.907.088 (79,87%) Stimmrechte und hat die Schwellen von 4% bis 75% für Stimmrechte überschritten. Gleichzeitig hat RLB NÖ-W die Schwellen von 75% bis 4% für Finanzinstrumente unterschritten.

 

3. AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG (ABH) hält (wie bisher) 48.955.088 Stück Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 78,34% (§ 130 Abs 1 BörseG 2018) sowie eine Call-Option zum Erwerb von 800.000 AGRANA-Aktien von Südzucker (7.B.1.), entsprechend einem relevanten Stimmrechtsanteil von 1,28% (§ 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018). Der gesamte relevante Stimmrechtsanteil von ABH entspricht 79,62%.

 

4. Südzucker hält (wie bisher) 1.713.716 Stück Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil aus direkt gehaltenen Aktien von 2,74% (§ 130 Abs 1 BörseG 2018), wobei diese Aktien nicht nach dem Syndikatsvertrag (Punkt 10.6.) zugerechnet werden. Darin enthalten sind auch die 800.000 Stück Aktien (1,28%), für deren Erwerb Südzucker der ABH eine Call-Option eingeräumt hat (10.3.).

 

5. Südzucker sind über ABH und als Partei des Syndikatsvertrags (Punkt 10.6.) (§ 133 Z 1, Z 4 BörseG 2018) und über Südzucker der Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (§ 133 Z 4 BörseG 2018) die Stimmrechte von Südzucker und ABH zuzurechnen. Der gesamte relevante Stimmrechtsanteil entspricht 82,36% (§ 130, 131 BörseG 2018). Die Call-Option (Punkt 10.3.) bezieht sich auf von Südzucker direkt gehaltene AGRANA-Aktien. In dem gesamten relevanten Stimmrechtsanteil von 82,36% sind daher die von der Call-Option umfassten Aktien doppelt gezählt. Der 'bereinigte' gesamte Stimmrechtsanteil beträgt 81,08%.

 

6. Zwischen Südzucker und Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (ZBG) besteht ein Syndikatsvertrag. Als mittelbare und unmittelbare Gesellschafter der ZBG sind RHO (nunmehr: RLB NÖ-W) und die nun von RLB NÖ-W mittelbar und unmittelbar kontrollierten Gesellschaften, ALMARA, Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H. (MZ) und LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft (LLI) dem Syndikatsvertrag beigetreten. Der gesamte relevante Stimmrechtsanteil von RLB NÖ-W entspricht 79,87% (Zurechnung und Direktanteil, siehe oben 8.); die Stimmrechte von ABH (Punkt 10.3.) werden jeweils zugerechnet (§ 133 Z 1, 4 BörseG 2018). Der Stimmrechtsanteil von RLB NÖ-W wird auch RHO zugerechnet (§133 Z 4 BörseG).

 

 Wien am  15.10.2026

 


15.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Internet: www.agrana.com
LEI Code: 5299006C0EVA5LAYOR30

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2416826  15.10.2026 CET/CEST

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28.10.11 AGRANA Beteiligungs-AG halten Erste Bank AG
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13.05.11 AGRANA Beteiligungs-AG halten Erste Bank AG
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