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EQS-PVR: Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Alzchem Group AG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Alzchem Group AG
Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

08.07.2026 / 12:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Wir verweisen auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 03.07.2026 bezüglich der Alzchem Group AG (die „Gesellschaft”).

Nachdem am 30.06.2026 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der Gesellschaft überschritten wurde, teilen wir der Gesellschaft hiermit gemäß § 43 Abs. 1 WpHG hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel Folgendes mit:

I. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele

1. Berenberg hat eine Beteiligung an der Gesellschaft erworben, um Derivatgeschäfte in Bezug auf die Gesellschaft abzusichern. Die Beteiligung von Berenberg an der Gesellschaft dient weder der Umsetzung strategischer Ziele noch der Erzielung von Handelsgewinnen.

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2. Berenberg muss unter Umständen seine Absicherung der Derivatgeschäfte anpassen und kann im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanztransaktionen tätigen.

3. Berenberg beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der Gesellschaft auszuüben.

4. Berenberg beabsichtigt nicht, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft herbeizuführen, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdkapital sowie der Dividendenpolitik.

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II. Herkunft der Mittel

Die Stimmrechte an der Gesellschaft wurden aus eigenen Mitteln von Berenberg erworben.

 


08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Internet: www.alzchem.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2362708  08.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
11:46 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
11.06.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
07.05.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)