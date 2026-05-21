EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.06.2026 / 12:07 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, United Kingdom, 2.6.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Wer­bung Wer­bung 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: Bank of America Corporation

Sitz: Wilmington, DE

Staat: United States of America 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 1.6.2026 Wer­bung Wer­bung 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,98 %

2,50 %

3,48 %

38 850 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

1,54 %

2,50 %

4,04 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000969985 380 314 0,98 % Subsumme A 380 314 0,98 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Right to Recall n/a n/a 359 0,00 % Rights of Use n/a n/a 184 564 0,48 % Subsumme B.1 184 923 0,48 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Swaps 21/07/2026 - 06/05/2030 n/a Cash 785 068 2,02 % Subsumme B.2 785 068 2,02 % 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Bank of America Corporation 2 NB Holdings Corporation 1 3 BofAML Jersey Holdings Limited 2 4 BofAML EMEA Holdings 2 Limited 3 5 Merrill Lynch International 4 6 BAC North America Holding Company 2 7 Bank of America, National Association 6 8 BofA Securities Inc. 2 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: - London, United Kingdom am 2.6.2026

05.06.2026 CET/CEST

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