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EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.06.26 20:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
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EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.06.2026 / 20:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London, 22.6.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person Name: JPMorgan Chase & Co. Sitz: Wilmington
Staat: United States
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 18.6.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)		  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am Tag der
Schw ellenberührung		  
3,86 %		  
0,27 %		  
4,14 %		  
38 850 000
Situation in der
vorherigen Meldung (sofern anw endbar)		        
 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
 
ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		  
 Indirekt 133 BörseG
2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000969985   1 500 481   3,86 %
Subsumme A 1 500 481   3,86 %
             

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
 
Art des Instruments		  
Verfalldatum		  
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erw orben w erden können Prozentanteil der Stimmrechte
Convertible Bond n/a n/a 62 535 0,16 %
  Subsumme B.1 62 535 0,16 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Cash-settled Equity Sw ap 15/10/2026 -
18/06/2036		 15/10/2026 -
18/06/2036		 Cash 44 046 0,11 %
  Subsumme B.2 44 046 0,11 %
 
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
 
Ziffer		  
Name		  
Direkt kontrolliert durch Ziffer		 Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene
Finanz-
/sonstige Instrumente (%)		  
Total von beiden (%)
1 JPMorgan
Chase & Co.		        
 
2		 JPMorgan
Chase Bank, National Association		  
1		      
3 J.P. Morgan
International Finance Limited		 2      
 
4		 J.P. Morgan Capital Holdings
Limited		  
3		      
5 J.P. Morgan
Securities PLC		 4      
6 JPMorgan
Chase Holdings LLC		 1      
7 J.P. Morgan
Broker-Dealer Holdings Inc.		 6      
8 J.P. Morgan
Securities LLC		 7      
           

 

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
 

 

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)
J.P. Morgan Securities LLC (100%)

 

London am 22.6.2026

 

 


22.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet: www.ats.net

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351432  22.06.2026 CET/CEST

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