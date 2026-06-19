EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.06.2026 / 20:41 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, 22.6.2026 Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. Wer­bung Wer­bung 1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: JPMorgan Chase & Co. Sitz: Wilmington

Staat: United States 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 18.6.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 +

7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzah l der Stimmrechte des Emittenten Situation am Tag der

Schw ellenberührung

3,86 %

0,27 %

4,14 %

38 850 000 Situation in der

vorherigen Meldung (sofern anw endbar) Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: Wer­bung Wer­bung A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG

2018)

(§ Indirekt 133 BörseG

2018) Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000969985 1 500 481 3,86 % Subsumme A 1 500 481 3,86 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erw orben w erden können Prozentanteil der Stimmrechte Convertible Bond n/a n/a 62 535 0,16 % Subsumme B.1 62 535 0,16 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Cash-settled Equity Sw ap 15/10/2026 -

18/06/2036 15/10/2026 -

18/06/2036 Cash 44 046 0,11 % Subsumme B.2 44 046 0,11 % 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-

/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer

Name

Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene

Finanz-

/sonstige Instrumente (%)

Total von beiden (%) 1 JPMorgan

Chase & Co.

2 JPMorgan

Chase Bank, National Association

1 3 J.P. Morgan

International Finance Limited 2

4 J.P. Morgan Capital Holdings

Limited

3 5 J.P. Morgan

Securities PLC 4 6 JPMorgan

Chase Holdings LLC 1 7 J.P. Morgan

Broker-Dealer Holdings Inc. 6 8 J.P. Morgan

Securities LLC 7 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)

J.P. Morgan Securities LLC (100%) London am 22.6.2026

22.06.2026 CET/CEST

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