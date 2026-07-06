EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, United Kingdom, 6.7.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
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2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 1.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
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Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Legal entity Merrill Lynch International total holdings going above 4%
London, United Kingdom am 6.7.2026
06.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2361048 06.07.2026 CET/CEST
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