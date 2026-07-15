EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Kansas City, Missouri, 14.7.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
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2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: American Century ETF Trust - AVANTIS INTL SMALL CAP VALUE ETF 4.9228%
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5. Datum der Schwellenberührung: 13.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
**UPDATE: please disregard prior notification and replace it with this one.**
This notification is being made on behalf of American Century ETF Trust Avantis International Small Cap Value ETF as it has now fallen below the 5% threshold. American Century Investment Management, Inc., as investment manager, is not the owner of these 4.92% shares, but has the right to exercise voting rights on behalf of the owners of these shares. Each respective owner is shown in Section 4.
Kansas City, Missouri am 14.7.2026
15.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|LEI Code:
|529900EVOKN4LCCD9321
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2366550 15.07.2026 CET/CEST
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