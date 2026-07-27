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EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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AT & S (AT&S)
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EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.07.2026 / 17:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London,  29.7.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

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2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: JPMorgan Chase & Co.
Sitz: Wilmington
Staat: United States

4. Namen der Aktionäre:  J.P. Morgan Securities PLC

5. Datum der Schwellenberührung: 27.7.2026

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6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
4,22 %		  
0,26 %		  
4,47 %		  
38 850 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
3,81 %		  
0,33 %		  
4,14 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000969985   1 638 206   4,22 %
Subsumme A 1 638 206 4,22 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Convertible Bond 27/07/2026 27/07/2026 47 982 0,12 %
    Subsumme B.1 47 982 0,12 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Cash-settled Equity Swap 30/11/2026 - 04/08/2031 30/11/2026 - 04/08/2031 Cash 51 669 0,13 %
      Subsumme B.2 51 669 0,13 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 JPMorgan Chase & Co.        
2 JPMorgan Chase Bank, National Association 1      
3 J.P. Morgan International Finance Limited 2      
4 J.P. Morgan Capital Holdings Limited 3      
5 J.P. Morgan Securities plc 4 4,16 % 0,26 % 4,42 %
6 JPMorgan Chase Holdings LLC 1      
7 .P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. 6      
8 J.P. Morgan Securities LLC 7      
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Chain of controlled undertakings:

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

J.P. Morgan International Finance Limited (100%)

J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)

J.P. Morgan Securities PLC (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)

J.P. Morgan Securities LLC (100%)

 

 

 London am  29.7.2026


29.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet: www.ats.net
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373798  29.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank