EQS-PVR: ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: ATOSS Software SE
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Mitteilung gemäß § 43 Abs.1 WpHG (wesentliche Beteiligung)
Frau Valerie Obereder hat uns am 10. August 2026 gemäß § 34 Abs. 2 WpHG mitgeteilt, dass der ihr aufgrund einer Poolvereinbarung der Familie Obereder („Pool“) zugerechnete Stimmenanteil an der ATOSS Software SE am 10. August 2026 die Schwelle von 10% überschritten hat und der sich durch Zurechnung ergebende Stimmrechtsanteil 25,08% (das entspricht 3.989.210 Stimmrechten) beträgt.
Vor diesem Hintergrund teilte uns Frau Valerie Obereder gemäß § 43 Abs.1 WpHG Folgendes mit:1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:
Da ich derzeit persönlich keine Aktien halte, habe ich keine Mittel für den Erwerb bzw. die Teilnahme am Pool aufgewendet.
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13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|LEI Code:
|529900Q9G9280ADNOA39
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2382020 13.08.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.