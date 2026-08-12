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EQS-PVR: ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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ATOSS Software AG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: ATOSS Software SE
ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

13.08.2026 / 10:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mitteilung gemäß § 43 Abs.1 WpHG (wesentliche Beteiligung)

Frau Valerie Obereder hat uns am 10. August 2026 gemäß § 34 Abs. 2 WpHG mitgeteilt, dass der ihr aufgrund einer Poolvereinbarung der Familie Obereder („Pool“) zugerechnete Stimmenanteil an der ATOSS Software SE am 10. August 2026 die Schwelle von 10% überschritten hat und der sich durch Zurechnung ergebende Stimmrechtsanteil 25,08% (das entspricht 3.989.210 Stimmrechten) beträgt.

Vor diesem Hintergrund teilte uns Frau Valerie Obereder gemäß § 43 Abs.1 WpHG Folgendes mit:

1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:
  1. Der Pool und ich persönlich verfolgen mit diesem Erwerb weder strategische Ziele noch die Erzielung von Handelsgewinnen im Hinblick auf die ATOSS Software SE.
  1. Es besteht keine Absicht seitens des Pools oder mir persönlich, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der ATOSS Software SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
  1. Dem Poolmitglied AOB Portfolio One GmbH & Co. KG steht ein satzungsmäßiges Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat zu, darüber hinaus strebt weder der Pool noch ich persönlich eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der ATOSS Software SE an. Der mittelbare Alleingesellschafter der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Andreas F.J. Obereder, ist Vorstandsvorsitzender der ATOSS Software SE. Er wird planmäßig zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat wechseln.
  1. Der Pool und ich persönlich streben keine Änderung der Kapitalstruktur der ATOSS Software SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.
2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Da ich derzeit persönlich keine Aktien halte, habe ich keine Mittel für den Erwerb bzw. die Teilnahme am Pool aufgewendet.

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13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com
LEI Code: 529900Q9G9280ADNOA39

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2382020  13.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.