EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: AUTO1 Group SE
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Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika (USA), hat uns am 11. August 2026 gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ohne Offenlegung des Anteils der jeweiligen Finanzierungsformen an der Gesamtfinanzierung der Stimmrechtserhöhung Folgendes mitgeteilt:
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|LEI Code:
|391200S2LPXG5ZD5G304
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2380878 12.08.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle AUTO1 Aktie News
AUTO1 Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG