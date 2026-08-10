EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.08.26 18:00 Uhr

Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika (USA), hat uns am 11. August 2026 gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ohne Offenlegung des Anteils der jeweiligen Finanzierungsformen an der Gesamtfinanzierung der Stimmrechtserhöhung Folgendes mitgeteilt:

EQS Stimmrechtsmitteilung: AUTO1 Group SE AUTO1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 12.08.2026 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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