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EQS-PVR: BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
BayWa AG (vink. NA)
2.26 EUR -0.08 EUR -3.22 %
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EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG
BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.10.2026 / 17:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: BayWa AG
Straße, Hausnr.: Arabellastraße 4
PLZ: 81925
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900SM0FDLLYATXU36

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen infolge konzerninterner Umstrukturierung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Registrierter Sitz, Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Raiffeisen Agrar Invest AG

5. Datum der Schwellenberührung:
15.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 31,83 % 13,28 % 31,83 % 100330769
letzte Mitteilung 31,83 % 13,28 % 31,83 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005194005 0 143888 0,00 % 0,14 %
DE0005194062 0 31786920 0,00 % 31,68 %
Summe 31930808 31,83 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a 12569951 12,53 %
    Summe 12569951 12,53 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a Physisch 749625 0,75 %
      Summe 749625 0,75 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung % % %
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG % % %
"LAREDO" Beteiligungs GmbH % % %
LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft 30,56 % % 30,56 %
Raiffeisen Agrar Holding GmbH 30,56 % 13,28 % 30,56 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
19.10.2026


20.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
Internet: www.baywa.com
LEI Code: 529900SM0FDLLYATXU36

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2418994  20.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
26.05.26 BayWa Buy Baader Bank
15.10.25 BayWa Add Baader Bank
19.08.25 BayWa Add Baader Bank
02.07.25 BayWa Add Baader Bank
02.12.24 BayWa Add Baader Bank

Information

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