EQS-PVR: BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG
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Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG
Meldepflichtiger
Firma: RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Anschrift: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich
Firmenbuchnummer: FN 203160 s
Emittent:
Firma: BayWa Aktiengesellschaft
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Anschrift: Arabellastr. 4, 81925 München
29. Oktober 2026
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 19. Oktober 2026 wurde Ihnen im Rahmen einer Konzernmitteilung von der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien, Österreich, („R-Holding“) gemäß §§ 33 Abs. 1, 37 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der uns, der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG („RLB NÖ-W“), zugerechnete Stimmrechtsanteil an der BayWa Aktiengesellschaft („BayWa“) zum 15. Oktober 2026 insgesamt rd. 31,83% (31.930.808 Stimmrechte) beträgt.
Hiervon wird ein Stimmrechtsanteil von rd. 30,56% (30.661.055 Stimmrechte) von der Raiffeisen Agrar Invest AG mit Sitz in Korneuburg, Österreich, gehalten und uns gemäß § 34 Abs. 2 WpHG zugerechnet.
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Ein weiterer Stimmrechtsanteil von rd. 1,27% (1.269.753 Stimmrechte) wird von der 'LAREDO' Beteiligungs GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, gehalten und uns gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG ebenfalls zugerechnet.
Vor diesem Hintergrund teilen wir Ihnen hiermit gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:
Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die BayWa, wie sie mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2026 bekanntgab, mit ihren wesentlichen Finanzierungspartnern und den beiden Großaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest AG eine grundsätzliche Verständigung auf ein Konzept zur Anpassung der bestehenden Sanierungsvereinbarung erzielt hat, welche u.a. eine Verlängerung des Sanierungszeitraums, eine Prolongation der Finanzverbindlichkeiten bis Ende 2030 und eine Zinsentlastung der BayWa vorsieht. Zudem sollen die Finanzierungspartner zur Stärkung des wirtschaftlichen Eigenkapitals Finanzverbindlichkeiten in Höhe von bis zu 700 Millionen Euro in ein nachrangiges Instrument umwandeln (Nachranginstrument). Der Abschluss einer entsprechenden rechtsverbindlichen neuen Sanierungsvereinbarung steht noch aus. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Ad-Hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2026 verwiesen.
Der Erwerb der Stimmrechtsanteile erfolgte im Zuge der konzerninternen Abspaltung
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 München
|Deutschland
|Internet:
|www.baywa.com
|LEI Code:
|529900SM0FDLLYATXU36
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2426742 02.11.2026 CET/CEST
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