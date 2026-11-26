EQS Stimmrechtsmitteilung: ASTA Energy Solutions AG

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



26.11.2026 / 08:55 CET/CEST

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Werbung Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Henley-On-Thames, 24.11.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. Werbung 1. Emittent: ASTA Energy Solutions AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: Invesco Ltd.

Sitz: Hamilton

Staat: Bermuda 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 23.11.2026 Werbung 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

3,98 %

0,19 %

4,17 %

14 248 306 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

4,11 %

0,24 %

4,35 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT100ASTA001 567 379 3,98 % Subsumme A 567 379 3,98 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Shares lent to third parties n.a n.a 27 193 0,19 % Subsumme B.1 27 193 0,19 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Invesco Ltd. 2 Invesco UK Limited 1 3 Invesco Asset Management Limited 2 3,98 % 0,19 % 4,17 % 4 Invesco Holding Company Limited 1 5 Invesco Holding Company (US), Inc. 4 6 Oppenheimer Acquisition Corporation 5 7 OppenheimerFunds, Inc. 6 8 Invesco Group Services, Inc. 7 9 Invesco Advisers, Inc. 8 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The acquisition of the shares in the (company), by Invesco (on behalf of funds managed by affiliates of the group management companies) to Invesco Ltd, is part of the normal course of its portfolio management company activity, conducted without intent to implement a particular strategy for the company, or to exercise, as such, a specific influence on the management of the latter. The company, Invesco (on behalf of funds managed by affiliates of the group management companies) is not acting in concert with a third party and does not intend to take control of the company. Please note 27,193 shares are lent for an indefinite period. Henley-On-Thames am 24.11.2026

26.11.2026 CET/CEST

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