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EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brockhaus Technologies
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG
Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

22.07.2026 / 16:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
01.07.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 0 % 10.447.666
Letzte Veröffentlichung 4,57 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
0 0 0 % 0 %


22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97

 
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2370154  22.07.2026 CET/CEST

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