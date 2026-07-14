EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2370154 22.07.2026 CET/CEST
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