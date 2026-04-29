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EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

30.04.26 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
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EQS Voting Rights Announcement: CANCOM SE
CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

30.04.2026 / 18:05 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
29 Apr 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 0.0 % 28,739,703
Previous publication 5.06 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
0 0 0 % 0 %


30.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany
Internet: http://www.cancom.de

 
End of News EQS News Service

2319212  30.04.2026 CET/CEST

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19.02.2026CANCOM SE KaufenDZ BANK
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14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
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