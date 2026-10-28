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EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
21.85 EUR 0.45 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen

EQS Voting Rights Announcement: CANCOM SE
CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

28.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
27 Oct 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.08 % 28,739,703
Previous publication n/a % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
884,978 0.00 3.08 % 0.00 %


28.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany
Internet: http://www.cancom.de
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14

 
End of News EQS News Service
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2423766  28.10.2026 CET/CEST

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 CANCOM SE Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 CANCOM SE Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 CANCOM SE Hold Warburg Research
25.09.26 CANCOM SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 CANCOM SE Buy UBS AG

Information

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