EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2319212 30.04.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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