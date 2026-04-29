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EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

30.04.26 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,00 EUR -0,45 EUR -1,84%
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EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
CANCOM SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

30.04.2026 / 18:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
29.04.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 0,0 % 28.739.703
Letzte Veröffentlichung 5,06 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
0 0 0 % 0 %


30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet: http://www.cancom.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319212  30.04.2026 CET/CEST

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