EQS-PVR: CECONOMY AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: CECONOMY AG
CECONOMY AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.11.2026 / 13:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|CECONOMY AG
|Straße, Hausnr.:
|Kaistr. 3
|PLZ:
|40221
|Ort:
|Düsseldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299001X9L42HXEBCZ51
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
acting in concert
4. Namen der Aktionäre
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Jürgen Kellerhals
Geburtsdatum: 04.09.1964
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Helga Kellerhals
Geburtsdatum: 21.04.1940
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Convergenta Invest GmbH
JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|85,16 %
|5,94 %
|91,1 %
|485221084
|letzte Mitteilung
|27,98 %
|5,74 %
|33,72 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|J Kellerhals
|280100
|412928583
|0,06 %
|85,10 %
|H Kellerhals
|100
|413208583
|0,00002 %
|85,16 %
|Summe
|413208683
|85,16 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Wandelschuldverschreibung
|09.06.2027
|19.07.2022 -
|28816244
|5,94 %
|
|
|Summe
|28816244
|5,94 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|- Jürgen Kellerhals und Helga Kellerhals
| %
| %
| %
|- Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich
| %
| %
| %
|- Convergenta Invest GmbH
|85,16 %
|5,94 %
|91,10 %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Es besteht kontrollierende Mehrmütterschaft von Jürgen Kellerhals und seiner Mutter Helga Kellerhals über deren Beteiligung an der Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich, der Mehrheitsgesellschafterin der Convergenta Invest GmbH
Datum
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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