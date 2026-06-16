DAX25.028 +0,4%Est506.329 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +1,3%Nas26.383 +1,4%Bitcoin55.358 -1,1%Euro1,1482 -0,2%Öl77,04 -2,1%Gold4.250 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- US-Börsen fest -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren
IREN-Aktie mit Kursanstieg: Analyst vergibt Buy-Einstufung - Fokus auf KI-Strategie IREN-Aktie mit Kursanstieg: Analyst vergibt Buy-Einstufung - Fokus auf KI-Strategie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-PVR: creditshelf Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung vom 12.06.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.06.26 16:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber-Akt
4,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

EQS Stimmrechtsmitteilung: creditshelf Aktiengesellschaft
creditshelf Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung vom 12.06.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.06.2026 / 16:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: creditshelf Aktiengesellschaft
Straße, Hausnr.: Hausener Weg 29
PLZ: 60489
Ort: Frankfurt am Main
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299003LVPXHGHTWP936

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: PVM Private Values Media AG
Registrierter Sitz, Staat: Frankfurt am Main, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
11.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 24,30 % 0,00 % 24,30 % 1.000.000
letzte Mitteilung 87,00 % 0,00 % 87,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A41YEG8 243.001 0 24,30 % 0,00 %
Summe 243.001 24,30 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
 

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
15.06.2026


18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://creditshelf-ag.de/

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2349276  18.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber-Akt

DatumMeistgelesen