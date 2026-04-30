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EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.05.26 14:42 Uhr
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.05.2026 / 14:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hinweis: Diese deutsche Fassung ist eine unverbindliche Gefälligkeitsübersetzung (Convenience Translation). Rechtlich maßgeblich und allein verbindlich ist die englische Originalfassung; dies gilt auch für etwaige Widersprüche oder Abweichungen zwischen der deutschen und englischen Fassung.

 

Abs.: Herr Ho Kei Li

z.Hd. Aspex Management (HK) Limited

16th Floor St. George's Building, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong

E-Mail: compliance@aspexmanagement.com

An: Delivery Hero SE

z.Hd. Investor Relations

Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, Germany

E-Mail: public.notifications@deliveryhero.com

 

20. Mai 2026
 

Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Überschreitung der Stimmrechtsschwelle von 10% an der Delivery Hero SE, Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin (ISIN DE000A2E4K43) (die „Gesellschaft') am 10. Mai 2026, teile ich hiermit, und im Namen folgender kontrollierten Unternehmen, die unter Ziffer 8 der Stimmrechtsmitteilung vom 12. Mai 2026 aufgeführt sind, namentlich

  • Aspex Holdings (HK) Limited;
  • Aspex Management (HK) Limited; und
  • Aspex Master Fund,

der Gesellschaft gemäß § 43 Absatz 1 Sätze 1 und 3 WpHG die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele mit, und zwar:

  1. Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen, wobei die Umsetzung strategischer Ziele nicht ausgeschlossen wird;
  2. Innerhalb der nächsten zwölf Monate werden weitere Erwerbe von Stimmrechten an der Delivery Hero SE weitgehend von den Marktbedingungen und der Überzeugung von der Investition abhängen;
  3. Zum Zeitpunkt des relevanten Aktienerwerbs wurde lediglich die Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der Gesellschaft angestrebt; derzeit besteht jedoch keine dahingehende Absicht in Bezug auf den Vorstand oder Aufsichtsrat, die über die Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung der Gesellschaft hinausgeht;
  4. derzeit wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung und die Dividendenpolitik angestrebt, wobei sich das Recht, dies in Zukunft zu tun, vorbehalten wird.

Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teile ich hiermit gemäß § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass der Erwerb der Stimmrechte durch den Aspex Master Fund zu 100% aus Eigenmitteln finanziert worden ist.

Mit freundlichen Grüßen

Ho Kei Li


22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2332224  22.05.2026 CET/CEST

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