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EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Aktien
Delivery Hero
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

03.11.2026 / 19:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Delivery Hero SE
Straße, Hausnr.: Oranienburger Str. 70
PLZ: 10117
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
UBS AG

5. Datum der Schwellenberührung:
27.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 4,37 % 0,69 % 5,06 % 309639110
letzte Mitteilung 3,08 % 1,49 % 4,57 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2E4K43 0 13512317 0,00 % 4,36 %
US24701M1036 0 14879 0,00 % 0,00 %
Summe 13527196 4,37 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right to Recall of Lent Shares Jederzeit 115794 0,04 %
Right of use over shares Jederzeit 341011 0,11 %
Right of use over ADR (US24701M1036) Jederzeit 821 0,00 %
    Summe 457626 0,15 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Convertible Bond (DE000A254Y92) 23/01/2027 03/03/2020- 11/01/2027 Physisch 20408 0,01 %
Convertible Bond (DE000A30V5R1) 21/02/2030 04/04/2023 -07/02/2030 Physisch 1544590 0,50 %
Convertible Bond (DE000A3MP437) 10/03/2029 10/09/2021 - 09/03/2029 Physisch 110311 0,04 %
Equity Swaps 10/08/2027 Bar 6 0,00 %
Right of use over Reverse convertibles Jederzeit Bar 2430 0,00 %
      Summe 1677745 0,54 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Americas Holding LLC % % %
UBS Americas Inc. % % %
UBS Asset Management (Americas) LLC % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management (Australia) Ltd % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management (Europe) S.A. % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management (Japan) Ltd % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management (Singapore) Ltd % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % %
UBS Asset Management Holding Ltd % % %
UBS Asset Management (UK) Ltd % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % %
UBS Asset Management Holding Ltd % % %
UBS Asset Management Life Ltd % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Europe SE % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Americas Holding LLC % % %
UBS Americas Inc. % % %
UBS Financial Services Inc. % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Switzerland AG % % %
UBS Fund Management (Switzerland) AG % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Americas Holding LLC % % %
UBS Americas Inc. % % %
UBS Securities LLC % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG 4,11 % % %
UBS Switzerland AG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
30.10.2026


03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2427436  03.11.2026 CET/CEST

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
29.10.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.10.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
13.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG

Information

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