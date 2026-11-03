EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03.11.2026 / 19:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Str. 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|4,37 %
|0,69 %
|5,06 %
|309639110
|letzte Mitteilung
|3,08 %
|1,49 %
|4,57 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2E4K43
|0
|13512317
|0,00 %
|4,36 %
|US24701M1036
|0
|14879
|0,00 %
|0,00 %
|Summe
|13527196
|4,37 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right to Recall of Lent Shares
|
|Jederzeit
|115794
|0,04 %
|Right of use over shares
|
|Jederzeit
|341011
|0,11 %
|Right of use over ADR (US24701M1036)
|
|Jederzeit
|821
|0,00 %
|
|
|Summe
|457626
|0,15 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Convertible Bond (DE000A254Y92)
|23/01/2027
|03/03/2020- 11/01/2027
|Physisch
|20408
|0,01 %
|Convertible Bond (DE000A30V5R1)
|21/02/2030
|04/04/2023 -07/02/2030
|Physisch
|1544590
|0,50 %
|Convertible Bond (DE000A3MP437)
|10/03/2029
|10/09/2021 - 09/03/2029
|Physisch
|110311
|0,04 %
|Equity Swaps
|10/08/2027
|
|Bar
|6
|0,00 %
|Right of use over Reverse convertibles
|
|Jederzeit
|Bar
|2430
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|1677745
|0,54 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Americas Holding LLC
| %
| %
| %
|UBS Americas Inc.
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Americas) LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Australia) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Japan) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Singapore) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (UK) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Life Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Europe SE
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Americas Holding LLC
| %
| %
| %
|UBS Americas Inc.
| %
| %
| %
|UBS Financial Services Inc.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Switzerland AG
| %
| %
| %
|UBS Fund Management (Switzerland) AG
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Americas Holding LLC
| %
| %
| %
|UBS Americas Inc.
| %
| %
| %
|UBS Securities LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|4,11 %
| %
| %
|UBS Switzerland AG
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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