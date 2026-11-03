EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03.11.2026 / 19:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Str. 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|1,003 %
|4,14 %
|5,14 %
|309639110
|letzte Mitteilung
|0,76 %
|4,14 %
|4,90 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2E4K43
|0
|2859028
|0,00 %
|0,92 %
|US24701M1036
|0
|245361
|0,00 %
|0,08 %
|Summe
|3104389
|1,003 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right To Recall
|Offen
|
|2550243
|0,82 %
|Right Of Use
|Offen
|
|5152589
|1,66 %
|Convertible Bond
|21.02.2030
|
|192348
|0,06 %
|Call Option
|18.12.2026
|
|59900
|0,02 %
|
|
|Summe
|7955080
|2,57 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Swap
|16.07.2036
|
|Bar
|626438
|0,20 %
|Future
|18.12.2026
|
|Bar
|2936663
|0,95 %
|Call Warrant
|31.12.2030
|
|Bar
|1304490
|0,42 %
|
|
|
|Summe
|4867591
|1,57 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|GSAM Holdings LLC
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank USA
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank Europe SE
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs & Co. LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Group UK Limited
| %
| %
| %
|Goldman Sachs International
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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